La Gdf di Ancona scopre truffa ed evasione milionaria

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 gennaio 2024) «La società cinese di tessuti ha evaso 350 milioni di IVA ed emesso fatture false per quasi 2 miliardi. Il denaro è stato trasferito in Cina attraverso bonifici, e non può più essere tracciato». È questo il commento di Peppino Abbruzzese tenente colonnello Comandante del G.I.C.O. del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di, che ha condotto l’operazione denominata "Fast & Clean". Un’indagine della Guardia di Finanza diche ha sferrato un duro colpo alla vasta rete di frodi fiscali, che ha visto coinvolte ben 140 società fantasma. La frode fiscale di quasi 2 miliardi di euro, di cui 350 milioni già sequestrati, ha fatto emergere un intricato intreccio di attività illecite, rese possibili attraverso la simulazione di operazioni commerciali mai avvenute e all'emissione di fatture false. L'operazione, frutto della collaborazione tra la ...