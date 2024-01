La Gazzetta ignora il caos arbitri È la linea dei giornali di Cairo | disobbedisce solo Aldo Grasso

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) . Come se nulla fosse mai accaduto. Come se un signore incappucciato, qualificatosi come arbitro in attività, non fosse andato in tv (a Le Iene) a dire che la regolarità delle partite e quindi del campionato di Serie A è fortemente a rischio per una battaglia politica interna all’associazione. Battagli politica che inficia le valutazioni interne arbitrali e anche l’uso del Var. Sullanon c’è un rigo né delle accuse a Le Iene né della giornata tremenda vissuta ieri dagli, con la riunione di Rocchi a tarda sera con i direttori di gara, il clima di diffidenza che regna tra le ex giacchette nere, la delusione di Orsato e Mazzoleni, i 14 club che avrebbero voluto la testa del designatore e poi hanno accettato una tregua temporanea. Suidi(presidente del Torino) la ...