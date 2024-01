La designazione Sabato arbitra Collu di Cagliari | due precedenti

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Como-Ascoli sarà diretta da Giuseppedella sezione di. Il fischietto isolano nel match in programmacon avvio alle 14 al Sinigaglia potrà vantare l’ausilio degli assistenti Salvatore Affatato di Verbano-Cusio-Ossola e Antonio Severino di Campobasso. Quarto uomo ufficiale Emanuele Ceriello di Chiari. In sala var invece vedremo all’opera Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta con Oreste Muto di Torre Annunziata a supporto. Due iche hanno visto l’Ascoli incrociare la strada di. Entrambi relativi alla stagione in corso e tra le mura amiche. Il primo risale all’incontro del 29 agosto quando il Picchio, in quel momento allenato da Viali, riuscì a centrare il suo primo successo nel confronto interno con la Feralpisalò per 3-0. A permettere di portare a casa i tre ...