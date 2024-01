La Dea gioca la carta Muriel Nei minuti finali è decisivo

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arriva l’Udinese sabato, per l’Atalanta c’è l’opportunità di allungare la striscia positiva attuale di sette vittorie nelle ultime nove partite e di cinque vittorie consecutive al Gewiss. Diventato un fortino inespugnabile: tre vittorie e un pari tra Europa League e Coppa Italia, sette vittorie e un pareggio in dieci gare in campionato, con la sola nota stonata delle due sconfitte consecutive per 1-2 con Inter e Napoli. In casa la Dea ha raccolto 22 punti su 30 in campionato, con una media di 2,2 punti a partita, segnando 20 gol e subendone appena 7. Adesso arriva l’Udinese, in una sfida dove la squadra nerazzurra ha dalla sua tutti i favori del pronostico e un’arma quasi sempre micidiale: l’ex di turno Luis Freto Fernando. Il 32enne bomber colombiano ha regolarmente infilzato negli anni scorsi la rete bianconera, segnando o sfornando assist. Quest’anno ...