La Cuzzo in estasi per Elly | ha fatto il miracolo Ma Occhetto gela gli entusiasmi schleiniani

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ricapitoliamo: Schlein ieri alla Camera ha attaccato la premier Meloni sulla sanità. Un classico, un evergreen del dibattito politico. Tipo: lei lo sa quanto costa un litro di latte? Ecco. Schlein si è attaccata ai pronto soccorso intasati. Poi ha pure rinfacciato a Meloni di essere stata al governo con Berlusconi quando fu messo il tetto alle spese sanitarie. Meloni era ministro della Gioventù senza portafoglio, ma è parso a chi ascoltava che quei tagli li avesse fatti lei. Insomma tutto qua. Anzi no. Schlein haanche la battuta: non siete destra sociale ma “destra letale”. Quelli della Stampa non aspettavano altro. Annalisacrea, detta anche la, oggi firma un’intera pagina elegiaca. Non è la prima volta che latratta in rima baciata della segretaria dem. Ecco l’attacco del pezzo di oggi: ...