La cucina al bacio del ristorante Lucciola e la sua storia da film

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ci siamo lasciati qualche giorno fa raccontandovi l’alba di uno dei ristoranti italiani più reali di New York. Nella città che ancora oggi porta le cicatrici evidenti di due anni pandemia, senza essersi ancora del tutto svegliata e protagonista di un’inflazione senza freni, la ristorazione resta un punto saldo. In particolare, i locali che portano alta la bandiera italiana continuano a essere un porto sicuro non solo per i newyorkesi residenti, ma anche per quella residua comunità di europei trasferitasi nella city per ambizione, carriera e passione per Manhattan. Tra i tanti nomi che costellano il panorama dei ristoranti italiani, dalle pizzerie alle osterie fino ai fine dining,non è mai stato uno dei più chiacchierati. Eppure, è senza dubbio quello con lapiù avvincente e incredibile che possiate immaginare. Michele Casadei Massari e ...