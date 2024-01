La Crisi nel Mar Rosso e lo spettro del default per l’Egitto

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lo scorso 22 gennaio i ministri degli Esteri europei si sono incontrati con i leader di Arabia Saudita, Egitto, Giordania e il segretario generale della Lega Araba per discutere gli effetti a catena della guerra a Gaza e l’interruzione del commercio nel Mara causa degli attacchi degli Houthi. I costi di spedizione dalla Cina all’Europa sono già triplicati, il che farà salire i prezzi al consumo. Ci vorrà del tempo per capire l’impatto di ciò sulle economie europea e israeliana ma intanto il paese che rischia piu’ di tutti èche rischia concretamente il. Per l’Europa sarebbe un vero disastro . Ne parliamo con l’analista Giuseppe Manna.