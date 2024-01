La Crisi di Suez danneggia anche la Toscana Perdite per 4 | 7 miliardi

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 - Ammontano a 4,7i danni per il commercio estero toscano accumulati tra novembre 2023 e gennaio 2024 a causa dellanel Mar Rosso. Tanto è infatti il valore dei prodotti che partono dallae vengono trasportati via mare attraverso il canale di. Lo rileva Confartigianato che ha calcolato l'impatto del calo di traffico di navi mercantili tra l'Oceano Indiano e il Mar Rosso sui flussi dell'interscambio commerciale dell'Italia con Asia, Oceania, paesi del Golfo Persico e del Sud-est dell'Africa. Larisulta così tra le regioni italiane più penalizzate, posizionandosi quarta. Il valore più alto di prodotti trasportati via mare attraverso il Mar Rosso è quello della Lombardia, pari a 12,9, seguita da Emilia-Romagna con 9,4 ...