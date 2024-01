La Corte boccia Trudeau | incostituzionale la repressione del Freedom Convoy

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Siamo ancora in inverno, ma sembra che per qualcuno in Canada il letargo sia finito. Non stiamo parlando di orsi, ma del lungo sonno, o meglio distrazione, dei giudici dellafederale canadese, che solo un paio di giorni fa hanno decretato l’incostituzionalità dell’Emergency Act voluto dal primo ministro Justinper stroncare le proteste del. Secondo la, l’adozione delle misure repressive è stata sia irragionevole che. 1. Insomma, scusate per le legnate che vi abbiamo dato: non erano a norma di legge. IlFacciamo un salto indietro agli eventi del febbraio 2022, che noi di Atlantico Quotidiano abbiamo coperto in più occasioni 2, 3. In quei giorni era divampato il malcontento di ...