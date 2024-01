La biblioteca Pavese brilla nel concorso di Emil Banca

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ladi Casalecchio si è classificata seconda nel premio: ovvero la selezione tra le campagne di raccolta fondi promossi dalla Bcciana, che in cinque mesi di ‘crowdfunding’ civici ha raccolto 30 mila euro per il bene comune. Al termine della selezione dopo il primo premio assegnato ai murales di Borgonovo Val Tidone, il premio di 2.500 euro è stato assegnato alladi Casalecchio che lo scorso anno aveva lanciato una raccolta fondi per acquistare una ‘cargo bike’ ecologica per portare i libri e le sue attività nei parchi e nelle scuole della cittadina sul Reno. Già a novembre scorso l’obiettivo di 4mila euro era stato superato e le donazioni sulla piattaforma Idea Ginger avevano raggiunto quota 5mila euro. Una cifra alla quale adesso si ...

