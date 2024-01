La Bce lascia invariati i tassi | “Prematuro pensare a tagli” Imbarazzo di Lagarde per un sondaggio su di lei tra i dipendenti Eurotower

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La Banca centrale europeadi interesse. La prima riunione del Consiglio direttivo del 2024 ha stabilito che quelli sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarrannorispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%. Al momento, l’continua a non fissare date per un possibileo. Sarebbe “”, ha spiegato la presidente Christine, in conferenza stampa a Francoforte. Ribadendo che le decisioni del Consiglio direttivo restano “dei dati” e non sono legate a una tempistica specifica. Di conseguenza, la Bce non può “offrire un calendario a lungo termine per i movimenti dei ...