La Bce lascia i tassi invariati

Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso - come già la Fed e la Bank of England - di mantenere invariati i tre ... (ilmattino)

Domani il Governing Council della Banca Centrale Europea si riunirà a Francoforte per decidere in materia di politica monetaria. Alle 14,15 italiane la BCE comunicherà le proprie scelte sui tassi di i ...Come atteso dai mercati, la Banca centrale europea non ha ritoccato i tre tassi di interesse principali, confermato l’obiettivo di portare l’inflazione verso il 2% ...Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento dell'Eurotower. "Le nuove informazioni", si legge nella nota diffusa al termine della riunione ...