La Bce lascia i tassi fermi al 4 | 50%

Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso - come già la Fed e la Bank of England - di mantenere invariati i tre ... (ilmattino)

Al termine della prima riunione dell'anno, come da attese il board della Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati. I tassi di riferimento restano fissati al ...La Bce lascia invariato il costo del denaro confermando le previsioni della vigilia. Lo scenario internazionale resta difficile. Ma non è facile neppure la situazione di chi un mutuo lo deve scegliere ...