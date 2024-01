Kiev colpisce la raffineria russa a Tuapse | video

Lo rendono noto le autorità locali, citate dai media di Kiev. E droni russi hanno colpito due volte stanotte la città ucraina meridionale di Odessa. Lo riferisce il governatore regionale Oleh Kiper, ...Di Redazione Online Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 18 gennaio, in diretta. Kiev accusa: «Nel 2023 la Russia ha ricevuto quasi 3 miliardi di dollari in componenti… Leggi ...I servizi segreti ucraini, la Sbu, rivendicano di aver attaccato nella notte una raffineria di petrolio a Tuapse, in Russia. Lo riporta Rbc Ukraine. Secondo fonti della Sbu, i droni hanno attaccato la ...