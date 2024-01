Kate Middleton in ospedale ha un appuntamento fisso con George | Charlotte e Louis

Leggi su amica

(Di giovedì 25 gennaio 2024) È ormai una settimana chesi trova in, ricoverata alla London Clinic di Londra per una misteriosa operazione all’addome – c’è chi ipotizza una diastasi addominale e chi una diverticolite acuta -. Da quando Buckingham Palace ha annunciato, a sorpresa, l’avvenuta operazione e la necessità, per la principessa, di restare nella struttura sanitaria almeno per dieci-quindici giorni, non ci sono stati, però, altri aggiornamenti ufficiali. Ciò non significa che, per via indiretta, non siano emerse una serie di informazioni – nel rispetto della privacy, of course – relative alla futura regina e, al contempo, alla sua famiglia. Rivelazioni di insider, commenti di esperti royal e deduzioni varie dei media che hanno ...