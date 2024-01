Kate Middleton ancora in ospedale | «Sembra una cosa seria | ma si riprenderà»

L’ operazione all’addome di Kate Middleton non sembra essere andata per il meglio. “Ho parlato ufficiosamente con un assistente della casa reale e mi ... (ilfattoquotidiano)

La famiglia di Kate Middleton ha creato una bolla di riservatezza per tutelare la privacy della principessa. nessuno , ufficialmente, sa nulla sulle ... (ilfattoquotidiano)

Come ha rivelato una storica ed esperta di relazioni di corte, non sarebbe un caso che è stato mantenuto il riserbo sulle condizioni di Kate . Una ... (ilgiornale)

È ormai una settimana che Kate Middleton si trova in ospedale , ricoverata alla London Clinic di Londra per una misteriosa operazione all’addome – ... (amica)

Harry non può parlare con Kate Middleton “senza il permesso” di Meghan

Ora che Kate Middleton è in ospedale, il Principe Harry vorrebbe contattarla ma non potrà farlo fino a che non avrà ottenuto il permesso della ... (dilei)