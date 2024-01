Juventus | Marchisio | “Conte mio miglior allenatore Allegri? Pensava potessi muovermi in autonomia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “L’addio allaè arrivato con i tempi sbagliati, ora mai è il passato. Voglio riconoscere allache mi ha dato modo di poter scrivere insieme una parte importante di storia del calcio, io so di aver dato tutto”. Intervistato dalla Radio della Serie A con RDS, Claudioha raccontato la sua lunga storia d’amore con la: “È stata una vita intensa alla, tanti successi e tante sconfitte. La società è stata fondamentale nel farmi capire come si lavora tutti insieme verso un unico obiettivo, è una cosa che i dirigenti e gli allenatori già dal settore giovanile ti inculcano. Il mio idolo era Del Piero e io entro allal’anno in cui lui arrivò dal Padova. In quel periodo giocavo nel suo stesso ruolo per poi spostarmi dietro. È stata una fortuna ...