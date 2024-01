Juventus-Empoli sabato 27 gennaio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La Juve non era in testa alla classifica da sola dall’agosto 2020, ultimo scudetto targato Sarri, e i bianconeri hanno sfruttato la gita dell’Inter a Riad per la Supercoppa per operare il sorpasso vincendo 3-0 sul campo del Lecce con un Vlahovic scatenato autore di una doppietta e la settima vittoria consecutiva tra campionato e InfoBetting: Scommesse Sportive e