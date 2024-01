Juventus | Djalo | “Leao è contento per me Io come Tomori? Siamo diversi”

Tiago Djalò è stato annunciato come rinforzo per il reparto difensivo della Juventus . Appena arrivato a Torino, cominciano a uscire... (calciomercato)

Il sorriso di Djalo ha scaldato una prima giornata che resta fredda, freddissima. Come Federico Gatti che era arrivato in sordina, con pochi... (calciomercato)

"La squadra è forte e mi piace come gioca, ho fatto bene a firmare per la Juventus". Queste le prime parole in conferenza stampa di Tiago Djaló, appena prelevato dal Lille. Il difensore si dice ...È il giorno della presentazione di Tiago Djaló in casa Juventus. Il neo acquisto bianconero ha parlato alla stampa a pochi giorni dall’annuncio ufficiale del suo arrivo. Questa mattina il portoghese, ...La Juventus, tramite X, ha svelato che Tiago Djalò conosce diverse lingue: "Tiago non ha problemi con le lingue", ha scritto il club bianconero. Tiago non ha problemi con le lingue ...