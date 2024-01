Juve | tutta la verità su Barido | il passaporto | l'attesa | il progetto

C’è una Juve che pensa a programmare il futuro. In questo senso l’affondo per Vasilije Adzic mette in chiaro le ambizioni... (calciomercato)

Domani per la Juventus sarà vigilia della gara contro l'Empoli e Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 14. Tuttojuve.com sarà presente all'evento e riporterà in diretta le parole ...Federico Chiesa resta in dubbio per la sfida con l’Empoli. L’attaccante azzurro, che ha saltato la trasferta di Lecce per un problema al solito ginocchio, il sinistro, quello operato ormai due anni fa ...Il duello a distanza con l’Inter è aperto ma Allegri potrebbe arrivare alla gara contro l’Empoli ancora con un big ko Sabato pomeriggio a Torino arriverà l’Empoli, prossimo avversario della Juventus ...