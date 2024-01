Juve | lo Scudetto si vince con la difesa | ma che sfida Vlahovic-Lautaro

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Torino, 25 gennaio 2024 - Dodici gol subiti contro dieci. Losi gioca in, non tanto nel senso letterale nel termine ma quanto nella capacità di prendere meno gol e di segnarne. L’Inter segna di più, molto di più, 49 gol contro 35, ma ladi Allegri ha trovato nell’ultimo periodo vittorie rotonde e pochi gol subiti. Lo scontro diretto del 4 febbraio, e in generale la lotta, si gioca proprio qui, sulla tenuta delle due retroguardie che dovranno fermare i rispettivi spauracchi: Dusanda una parte eMartinez dall’altra. I due bomber comandano la classifica marcatori, con l’argentino in testa con 18 reti e il serbo secondo con 11, ma ben 6 solo nelle ultime cinque partite. E se laarrivasse allo scontro diretto davanti ...