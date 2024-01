Just Eat e Carrefour Italia annunciano una partnership nazionale per espandere l' offerta della consegna a domicilio | oltre 200 store entro il primo anno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Adnkronos) - Milano, 25 gennaio 2024.Eat (www.eat.it), parte diEat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercatodi cibo a, eoggi una nuovavolta adulteriormente la propriacon laspesa ain. I 3 milioni di clienti diEat potrordinare e ricevere comodamente la spesa a casa propria, avendo accesso ad una vasta gamma di prodotti - dai freschi come carne, pesce e verdure ai prodotti per la cura quotidiana. Attivo nelle città di Milano, Roma, ...

Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato della consegna di cibo a domicilio, estende anche a Portici il proprio ... (ildenaro)

Just Eat e Carrefour Italia, annunciano oggi una nuova partnership volta ad espandere ulteriormente la propria offerta con la consegna della spesa a domicilio in Italia. I 3 milioni di clienti di Just ...Carrefour, con la partnership Just Eat, prosegue il percorso per diventare una digital retail company: focus su omnicanalità e i bisogni del consumatore.(Lavoro) La Camera del lavoro festeggia i 130 anni con un documentario che si concentra sugli ultimi tre decenni: la lotta al neoliberismo ha portato risultati poco conosciuti, figli di radici forti.