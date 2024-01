Jurassic Park III | la trama del terzo film della saga senza spoiler

Leggi su screenworld

(Di giovedì 25 gennaio 2024) LadiIII ruota attorno alle vicende di Alan Grant che viene convinto a tornare sull’isola del secondo capitolo del franchise. Il protagonista è alla ricerca di un bambino che è rimasto lì bloccato per mesi da solo, ma i dinosauri faranno di tutto per impedirglielo, in particolare il minaccioso Spinosauro. Dopo gli eventi del secondoa Isla Sorna, l’opinione pubblica è sconcertata dalla scoperta dei dinosauri e dalla loro clonazione. Un bambino e suo zio si avventurano vicino l’isola facendo parapendio, ma a causa di un incidente, il cavo attaccato alla barca si stacca e loro finiscono per perdersi nella giungla. Il professore e paleontologo Alan Grant (Sam Nail) sta facendo delle ricerche sui Velociraptor insieme al suo allievo e studente di archeologia Billy Brennan (Alessandro Nivola) e ...