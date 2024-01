Judo Tre medaglie per il Cs Village Gianese è oro nei 70kg junior

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il CsRavenna ha partecipato con profitto al 15° trofeo Città di Lavis in Trentino, dov’erano iscritti ben 1250 atleti e dove il club ravennate si è presentato coi tecnici Nicola Marzucco (e senior) e coi tecnici Gambogi, Flamigni e Tufariello per le categorie esordienti e cadetti. Sono state 3 leconquistate daika ravennati. Asiasi è classificata prima nei 70 kg; al 3° posto Claudia Barbeitos. Argento anche per Erik Sangiorgio, negli 81 kg. Ai piedi del podio sono finiti Michela Cicchetti e Michele Fabbri. Nella categoria esordienti46 kg, 3° posto con 6 incontri vinti per Davide Tufariello; quinti posti per Martina Conficconi e Gianfranco Capodieci; buone prestazioni anche di Christian Mihaescu e Lauren Allusshaj, entrambi con 2 incontri ...