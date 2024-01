Judo | il tabellone degli italiani al Grand Prix di Odivelas Strada in salita per Basile e Pirelli

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Giornata di vigilia in vista delPortogallo 2024, appuntamento inaugurale della nuova stagione del World Tour diin programma sui tatami difino a domenica 28 gennaio. Quest’oggi è stata effettuata la cerimonia di sorteggio dei tabelloni, che ha delineato il possibile percorsoatletipresenti in terra lusitana. Da segnalare due defezioni rispetto ai giorni scorsi tra le fila della delegazione azzurra, con Matteo Piras (66 kg) e Daniele Accogli (100 kg) che non prenderanno parte alla manifestazione. Saranno dunque 17 in tutto i nostri portacolori impegnati alle porte di Lisbona con l’obiettivo di cominciare bene l’annata agonistica e raccogliere tanti punti per i ranking mondiali e olimpici. Sorteggio da brividi nei -60 kg per Andrea Carlino, in ...