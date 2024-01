Judo | il città di lavis Callegati | Rossi e Ferioli sul podio

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un argento e due medaglie di bronzo: è il bottino dell’Imolaimpegnato in Trentino in occasione del quindicesimo trofeodi. Gregoria(66 chili) chiude al secondo posto con tre vittorie e una sola sconfitta nella finale, dimostrando il valore della sua cintura nera conquistata grazie ai risultati dello scorso anno. Terzo posto per Mattia(90 chili) e terzo posto anche per il giovane Elia(73 chili under 18). In evidenza anche i due under 15 Alessio De Stefano e Nicolò Mingazzini.