Josef Fritzl potrebbe tornare libero | sequestrò e violentò la figlia per 24 anni

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “non rappresenta più un pericolo”. Per questo motivo l’uomo conosciuto anche come il “mostro di Amstetten”, condannato per aver tenuto prigioniera e violentato laper 24, verrà trasferito in un carcere normale, con la possibilità di essere spostato in una casa di cura, nel caso in cui venga individuata una struttura in grado di accoglierlo, A deciderlo sono stati i giudici del tribunale di Krems, in Austria: secondo una perizia psichiatrica l’uomo, ormai 88enne, è affetto da demenza e non rappresenta più un pericolo per la società. L’accusa adesso ha 14 giorni per impugnare la decisione e fare ricorso. Il clamoroso caso che sconvolse la stampa di tutto il mondo è emerso nel 2008 quando ladi, Elisabeth, all’epoca 42enne, finì al pronto soccorso ...