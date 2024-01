Jesi | 260 minori con disabilità in attesa di valutazione | Asp 9 lancia l' allarme

(Di giovedì 25 gennaio 2024)(Ancona), 25 gennaio 2024 – Sono 260 iconresidenti ae in Vallesina ancora indi essere valutati dall'Unità Multidisciplinare Età Evolutiva dell'Ast, mancando la figura della neuropsichiatra infantile con inaccettabili ritardi rispetto alla possibilità per gli alunni di ottenere il necessario supporto sia a livello scolastico che educativo”. È una - ma non l’unica - delle gravi criticità emerso nel corso del tavolo sullaconvocato dall’Asp Ambito 9 e che ha visto una grande partecipazione degli stakeholder del territorio. Erano infatti presenti, oltre al presidente del comitato dei sindaci Samuele Animali, i rappresentanti dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale, i referenti dei servizi sanitari, l’Ast e il Santo Stefano, i ...

