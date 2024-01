Jennifer Lopez regina della Paris Fashion week | i look da sogno

Leggi su dilei

(Di giovedì 25 gennaio 2024)divina eindiscussadi gennaio 2024. Ospite delle sfilate di alcuno fra gli stilisti più importanti ha illuminato il parterre per eleganza e originalità. Qualunqueindossi, che sia fiabesco come nel caso di Elie Saab, regale per Valentino o futuristico per Elie Saab, riesce ad essere unica e inarrivabile. J.Lo, in uscita con il nuovo album (il singolo Can’t Get Enough sta impazzando in radio in questi giorni), 54 anni compiuti, è la dimostrazione vivente di come, complice un buon Dna e tanta buona volontà -intesa come rigore ed allenamento – l’età possa essere solo un dettaglio anagrafico: Jenny mangia in testa a tante celeb con la metà dei suoi anni., ...