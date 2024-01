J Jardin entra in MVP Wardrobe e i founder di MVP diventano azionisti del Gruppo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Raccolta di capitali per finanziare l'acquisto e il piano strategico presso primari Family Office italiani, investitori istituzionali e privati. Obiettivo del Piano e’ raggiungere Euro 50 mln di FatturatoMilano, 25 Gennaio 2024. J.ha recentemente concluso, grazie ad un aumento di capitale al quale hanno partecipato anche investitori privati e istituzionali, l'acquisto del brand

Raccolta di capitali per finanziare l'acquisto e il piano strategico presso primari Family Office italiani, investitori istituzionali e privati.Al recoger el Premio de Turismo Responsable y Sostenible que otorga la Fundación Intermundial en colaboración con FITUR y la Organización Mundial de Turismo | Cadena SER ...Il suo brand see-now-buy-now MVP Wardrobe di Maria Vittoria Paolillo con J.Jardin entra in un gruppo di brand emergenti Made In Italy conHibourama ...