Ivan Petrelli | in carcere da innocente Chiesto un maxi risarcimento

(Di giovedì 25 gennaio 2024) . Aveva ricevuto una condanna a 11 anniha trascorso un anno e mezzo in, dopo essere stato condannato a undici anni di, per uno scambio di persona. L’uomo, 45enne di Carmiano, in provincia di Lecce, era stato accusato di un pestaggio a cui non ha mai partecipato. Si sarebbe trattato di uno scambio di persona a seguito della fortissima somiglianza trae il vero esecutore del pestaggio, che sarebbe suo fratello. Secondo la ricostruzione dei fatti, la sera del 10 settembre 2018 nelle campagne di Carmiano si verificò un pestaggio da parte di sei persone ai danni di due uomini, sui quali era calato il sospetto di aver rubato in casa di uno degli aggressori. Così era scattata una spedizione punitiva. Le due vittime subirono un pestaggio con calci e ...