Italiani al voto l' 8 e il 9 giugno 

(Di giovedì 25 gennaio 2024) AGI - "Amministrative ed europee si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno". A confermare l'accorpamento è il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha approvato il dl elezioni. Il ministro ha poi annunciato "un gettone di presenza piu' elevato per il personale impiegato ai seggi elettorali. Negli anni - ha spiegato il titolare del Viminale - stiamo registrando infatti una sempre minore attrattivita' economica di questa funzione e una sempre minore partecipazione cui siamo spesso costretti a porre rimedio con provvedimenti d'urgenza negli ultimi giorni". Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede "un quorum agevolato di partecipazione alin zone particolarmente disagiate, dove le consultazioni elettorali in alcuni casi vanno deserte o si presenta una sola lista. Il quorum viene ...

