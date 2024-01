Inverno in black out fino a fine gennaio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) AGI - Terza decade dicon una situazione sinottica anomala: un campo di alta pressione si estende dal continente africano fin verso l'Europa occidentali e parte del bacino Mediterraneo. In questo frangente si registrano anomalie di temperaturaa 10-12 C, specie sulla penisola Iberica. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano nessuna variazioneal weekend con tempo stabile e possibili nebbie o nubi basse su coste e pianure. La situazione potrebbe protrarsi anche nei giorni della prossima settimana con i modelli che continuano a proporre l'insistenza di una cupola anticiclonica tra atlantico e continente europeo. Unche nel complesso potrebbe confermarsi poco nevoso e con temperature al di sopra delle medie del periodo per la nostra penisola. Ecco le previsioni per ...

La duchessa di Sussex ha infatti sfoggiato un ensemble in total black, il cui pezzo forte era una gonna lunga ... e che fa della gonna a ruota la nuova ispirazione chic per l'Inverno 2024. Se il ...AGI - Terza decade di Gennaio con una situazione sinottica anomala: un campo di alta pressione si estende dal continente africano fin verso l'Europa occidentali e parte del bacino Mediterraneo. In ...Vortice polare in chiusura, black-out dell’Inverno A favorire l’evoluzione appena illustrata ci sarà un vortice polare in rafforzamento nei prossimi giorni e che tenderà pertanto a chiudersi e a ...