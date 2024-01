Interviste | Morosi Periodo delicato Ora il Terranuova Affrontiamolo uniti»

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) E’ uscita dal campo con "l’amaro in bocca", la Robur, dopo il terzo pareggio consecutivo e il gol preso al 95’. "Sono due punti persi e non un punto guadagnato – ha spiegato il difensore Andrea–: è un momento in cui non stanno arrivando i tre punti, ma non dobbiamo mollare, dobbiamo lavorare ancora di più". Il terzino ha quindi analizzato la gara. "Siamo partiti forte, molto forte – le sue parole –, abbiamo fatto la nostra partita. Nel secondo tempo, invece, ci siamo schiacciati un po’ troppo, con loro che mettevano palle dentro per cercare un rimpallo o un nostro errore. Non abbiamo sfruttato bene le ripartenze e sull’1-0 la partita non è chiusa…". "Non credo che si tratti di un calo fisico – ha aggiunto –, perché come ho detto, nel primo tempo c’eravamo. Ora ci aspetta la sfida con ilTraiana, una corazzata, dobbiamo riprenderci ...