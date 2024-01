Interviste | mister Pezzatini Il Siena? Una flessione ci può stare non puoi andare a 1000 dall’inizio alla fine E’ superiore a tutti» I miei hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo»

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un pareggio, voluto, per la Sinalunghese. Un pareggio "giusto", ha detto il tecnico rossoblù(nella foto): "Abbiamo fatto la gara preparata, i ragazziil. Apro una parentesi, senza voler fare troppa polemica: sei partite a gennaio, nel giro di 20 giorni, sono una cosa che non ha dell’umano; rischi di buttare via la terza partita e di perdere giocatori come è successo a noi con Bucaletti, il nostro capocannoniere". Una bella soddisfazione strappare un puntocapolista. "Per me tutte le partite sono importanti – ha affermato–, quella con ilè ‘la’ partita. Alza l’attenzione, alza l’adrenalina, ti fa fare quella corsa in più. Ci tenevamo a far bene. Ma onestamente anche ...