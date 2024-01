Inter Women | ufficiale la risoluzione consensuale con una calciatrice!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’annuncia di aver raggiunto un accordo per ladi una calciatrice: di seguito il comunicatodi.it, raggiunto un accordo per ladi Ajara Njoya RESCISSIONE – FCnazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per ladel contratto dell’attaccante camerunense Ajara Njoya. Il Club desidera ringraziare Ajara per il contributo dato in questi anni in nerazzurro e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...