Inter-Juventus | Rocchi pensa già all’arbitro | se la giocano in tre – CdS

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Mancano ancora una decina di giorni a, ma il designatore Gianlucagià all’eventuale arbitro che la dirigerà. TERZETTO –sarà la sfida di tutte le sfide, lo scontro diretto, che dirà tantissimo sulle sorti del campionato. Dunque, anche per la classe arbitrale, oggi tremendamente sotto accusa, sarà una partita assolutamente da non sbagliare. Il designatoregiàche la dirigerà. Ci sono in lizza tre nomi: Guida, Maresca e Mariani. Si tratta di tre big, che in questa giornata rimarranno praticamente ‘nascosti’ oppure al massimo arbitreranno un match di Serie B. Maresca, infatti, è totalmente assente dalle designazioni; Guida sarà Var di Milan-Bologna e AVAR di ...

In vista della gara contro la Juventus , l’ Inter potrà giocare con un pensiero in meno la trasferta sul campo della Fiorentina . Con le ammonizioni ... (inter-news)

Per molti, sin da inizio stagione, la pericolosità della Juventus risiede nelle poche competizioni da disputare rispetto all’ Inter . Paolo Condò non ... (inter-news)

Padovan ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A, tenendo in considerazione la Juventus attualmente prima e l’ Inter con una ... (inter-news)

MILANO - Se in termini di ricavi Inter, Juve e Milan sorridono per il segno più, a spiccare è l'ingresso del Napoli tra i primi 20 club su scala globale. È questo lo spaccato sul calcio italiano che ...