Insulti razzisti contro Maignan | 5 tifosi dell’Udinese denunciati | «C’è anche un uomo nero»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Sono cinque le persone individuate e denunciate per gliMikein Udinese-Milan. Tra loroun insospettabile, secondo il retroscena svelato dal Corriere della Sera. Due giorni dopo la vicenda, la Digos di Udine aveva potuto individuare un primo tifoso che aveva urlato per 12 volte un insulto razzista nei confronti del portiere milanista. L’era stato individuatograzie a un video sui social che lo immortalava mentre urlava dagli spalti. E grazie poi alle immagini fornite dalla stessa Udinese, la questura di Udine è arrivata a scovare gli altri quattro. Tra loro ci sarebbeundi pelle nera e una donna. Si tratta di adulti tra i 32 e i 46 anni, tre sono della provincia di Udine, ...

La polizia di Udine ha individuato altre 4 persone (5 in tutto) per gli Insulti razzisti al portiere del Milan Mike Maignan . Si tratta di due ... (secoloditalia)

Un messaggio di supporto anche dalla Serie D e dal Cilento: firmato dalla Polisportiva Santa Maria in collaborazione con la Fondazione di Castellabate e... un'artista speciale ...`Uscendo dal campo ci siamo presi una grande responsabilità, ma siamo stati vicini a Mike: se non ci avesse detto che era pronto per rientrare, non lo avremmo.George Weah, padre di Timothy, esterno della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Giornale e si è espresso così sull'episodio di Udine, dove Maignan, compagno di suo figlio ai tempi del L ...