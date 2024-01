Insulti razzisti a Maignan | tra i 5 individuati anche un tifoso nero

(Di giovedì 25 gennaio 2024) C’èuna persona nera tra i 5 tifosi identificati quali autori degli. Dopo che il primo era stato individuato già lunedì, alla lista delle forze dell’ordine se ne sono aggiunti altri quattro. Tra di lorouna donna. Ma è non di quest’ultima che ci si meraviglia nelle ultime ore, visto che il mondo del calcio ha moltissime protagoniste, sia sul campo che sugli spalti, bensì dell’uomo che con il portiere del Milan, originario della Guyana francese, a cui ha rivolto complice gli“ne*ro di mer*a” e “scimmia”, condivide il colore della pelle. Un vero e proprio paradosso, visto che è stato proprio quell’elemento ha far scattare la scintilla razzista. L’uscita dal campo del portiere durante Udinese-Milan (Instagram)...

La polizia di Udine ha individuato altre 4 persone (5 in tutto) per gli Insulti razzisti al portiere del Milan Mike Maignan . Si tratta di due ... (secoloditalia)

Kevin Prince Boateng, ex calciatore del Milan, ha voluto dire la sua riguardo agli insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan nella gara di sabato scorso tra l’ Udinese e la squadra rossonera. “Se ...`Uscendo dal campo ci siamo presi una grande responsabilità, ma siamo stati vicini a Mike: se non ci avesse detto che era pronto per rientrare, non lo avremmo.George Weah, padre di Timothy, esterno della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Giornale e si è espresso così sull'episodio di Udine, dove Maignan, compagno di suo figlio ai tempi del L ...