Insegnante abusivo di scuola guida fermato dalla polizia locale mentre fa lezione a un ignaro alunno

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Inveruno (Milano), 25 gennaio 2024 - Insegnava are senza mai aver ottenuto la necessaria abilitazione. Un istruttore di” è stato sorpresodi Inverunoera in auto con un allievo. Durante un normale servizio di controllo del territorio, nei giorni scorsi una pattuglia dellainverunese avevaper un controllo un’autovettura di unadurante un’esercitazione di, per verificare la correttezza dell’operato dell’istruttore e la regolarità dell’esercitazione in corso. “L’istruttore, sorpreso dal controllo, non era in grado di esibire l’abilitazione all’esercizio dell’attività di istruttore di ...