Inps | pensioni donne inferiori del 30%

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 12.40 Le nuovecon decorrenza dal 2023 evidenziano una disparità di genere notevole. L'assegno medio perè di 950 euro, in calo rispetto ai 936 euro del 2022, e del 30,45% inferiore rispetto ai 1.366 euro degli uomini (in leggera crescita rispetto ai 1.353 euro del 2022). Dunque gli uomini non soltanto possono contare su un salario medio maggiore di oltre 400 euro, ma il divario è ulteriormente cresciuto. Per leanticipate leguadagnano in media 1.758 euro, gli uomini 2.111.