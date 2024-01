Inps | da domani I pagamenti dell' Assegno di inclusione per 287mila cittadini

Sono circa 651mila le domande acquisite dalla piattaforma per l'Assegno di Inclusione. I nuclei familiari che l'hanno presentata entro il 7 gennaio sono ...I pagamenti per l’assegno di inclusione (Adi) che partiranno domani riguarderanno 287.704 nuclei familiari. Lo precisa l’Inps spiegando che le domande ...Per ritirare la tessera è necessario esibire la comunicazione dell’Inps POTENZA - Poste Italiane comunica che da domani, venerdì 26 gennaio, in tutti ...