Innovazione | Cnr-Federico II-Leonardo | nasce a Napoli la prima rete di comunicazione quantistica multi-nodi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un successo tecnologico che porta la firma di istituzioni, mondo accademico e realtà imprenditoriali tutte made in Italy. Lacollegherà il nodo della Italian Quantum Backbone (IQB) presso l’Area CNR di Pozzuoli con il Campus UniversitarioII di San Giovanni a Teduccio, presente presso il Centro di Competenza Meditech, e i Laboratori dia Pomigliano – Aerotech Campus (NA). L’iniziativa, supportata e coordinata dal Ministero per le Imprese e del Made in Italy (MIMIT) attraverso il Centro di Competenza Meditech 4.0, attivo in Campania e Puglia, ha visto la partecipazione di Università diII, Centro Nazionale delle Ricerche CNR-INO, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRiM, oltre a, QTI – Quantum Telecommunication Italy, TIM, ...