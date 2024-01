Infortunio Sabelli | il Genoa spinge per la convocazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Le ultime in casasu quello che è l’di. Si può recuperare il giocatore rossoblu per la sfida contro il Lecce Come riportato da Pianeta, i rossoblu stannondo per il recupero diin vista della partita casalinga contro il. Quante possibilità ci sono? Se sulla carta l’richiederebbe un’altra gara per recuperare a pieno regime, dall’altra invece c’è un forte pressing per averlo a disposizione di Alberto Gilardino.

Domenica prossima contro il Lecce, Gilardino potrebbe riuscire ad avere almeno uno dei tanti fermi ai box per infortuni: lo staff tecnico e il reparto sanitario stanno lavorando sul potenziale ...La situazione infortuni in casa Genoa per quanto concerne le condizioni di Sabelli, Bohinen, Messias, Haps e Martin per domenica Secondo quanto riportato da Pianeta Genoa, è stato fatto il punto sugli ...Zirkzee fa la differenza in casa Bologna, soprattutto per quanto concerne le big chance create. Ecco i numeri registrati in Serie A Zirkzee sta disputando una stagione fantastica con il Bologna, e i d ...