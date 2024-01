Infortunio a Koopmeiners | il Bergamo perde un punto di riferimento in attacco

Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, si è infortunato durante l'allenamento e non sarà disponibile per la partita contro l'Udinese. La ferita al malleolo della caviglia sinistra richiede ...Tra le sensazioni, infatti, prevale quella che i bianconeri si siano voluti tenere nel cassetto la possibilità di valutare il calciatore post infortunio, prima di proporgli un nuovo contratto, in modo ...Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: "La Juventus tra Koopmeiners ed Ederson ha individuato i centrocampisti più indicati per andare a rinforzare veramente la squadra. Ora per arrivare a questo ...