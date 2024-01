Industria Italiana Autobus | la protesta si sposta a Roma

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dinanzi al perdurante silenzio del Governo i lavoratori dichiedono di essere ascoltati e di dire la propria sul futuro dell’impresa”. Così la nota a firma di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm: “Il giorno 9 febbraio viene perciò indetto uno sciopero di 8 ore nei due siti di Bologna e di Flumeri (Avellino), con manifestazione apresso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.è una impresa in mano pubblica, in virtù delle partecipazioni azionarie di Invitalia e di Leonardo, che produce beni pubblici, giacché opera nel settore del trasporto collettivo, ed ha per clienti enti pubblici, vale a dire le amministrazioni locali. La sua importanza è evidente anche in ragione dei notevoli ...