Incidente mortale in funivia nell’Alpe di Siusi | una donna perde la vita | l’altra in condizioni gravi

Ennesimo incidente mortale a Roma , terza vittima in poche ore. Lo schianto stamattina in Piazza della stazione Prenestina, sul posto la Polizia di ... (ilcorrieredellacitta)

Incidente mortale a Roma - in 6 in macchina contro un albero : due vittime

Via Fosso dell’Osa, intervento Polizia Locale per grave Incidente. Decedute due persone. Ieri sera , alle ore 21.30 circa, in Via Fosso dell’Osa ... (ilcorrieredellacitta)