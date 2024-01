Incidente Immobile | caso archiviato? Le ultime novità

(Di giovedì 25 gennaio 2024), l’attaccante della Lazio ha ritirato la denuncia verso l’autista del tram con cui si è scontrato Sta per essereilsull’stradale che aveva visto coinvolti, lo scorso 16 aprile 2023 a Roma, Ciro(attaccante biancoceleste) e l’autista di un tram. Entrambi hanno ritirato le proprie querele, la perizia sullo scontro non ha permesso di decretare chi sia passato con il semaforo rosso. Il capitano della Lazio ha deciso inoltre di pagare interamente i 7mila euro di costi di consulenza, solitamente divisi tra le parti in causa. Lo riporta Tuttosport.

Ciro Immobile sceglie di devolvere in beneficenza il risarcimento dovuto all’ Incidente dello scorso 16 aprile in piazza delle Cinque Giornate. Ciro ... (ilcorrieredellacitta)

Incidente Immobile, l'attaccante della Lazio ha ritirato la denuncia verso l'autista del tram con cui si è scontrato Sta per essere archiviato il caso sull'incidente stradale che aveva visto coinvolti ...