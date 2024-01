Incidente all’incrocio a Latina | uno dei feriti muore dopo il ricovero in ospedale

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Ha avuto purtroppo conseguenze fatali per una delle tre persone coinvolte, l’di ieri seratra strada Sabotino e via Nascosa, a. Un uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, è morto pocol’arrivo in pronto soccorso. Era il guidatore di una delle vetture coinvolte, la Mercedes Classe E che vedete nella foto e che era finita oltre il cordolo a bordo strada in seguito all’impatto con l’altra macchina, volta invece oltre la cunetta. Il destino ha voluto che il tragico schianto si sia verificato proprio nel punto dove sono in corso lavori per la realizzazione di una rotatoria che, nelle intenzioni, dovrebbe proprio limitare la pericolosità dell’intersezione stradale… Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti della Polizia ...