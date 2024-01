Incidente a Roma | auto con 6 persone si ribalta e finisce contro un albero | due morti e 4 feriti Una delle vittime aveva 20 anni

Incidente a Roma - auto contro albero e vettura in sosta : due morti e 4 feriti Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un Incidente stradale avvenuto a Roma, in via Fosso dell'Orsa. È accaduto ieri sera, ... (leggo)

Roma - incidente mortale sulla Prenestina : motociclista di 42 anni perde la vita per evitare la bici di un rider Roma, 24 gennaio 2024 – incidente mortale sulla Prenestina, a Roma, dove un motociclista di 42 anni alla guida di uno scooter Yamaha ha perso la ... (quotidiano)